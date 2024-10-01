«Лучшее, что может...» Майк Тайсон назвал человека, который изменит бокс

Getty Images/Global Images Ukraine. Майк Тайсон

Легендарный супертяж Майк Тайсон отреагировал на возможный приход в боксерскую индустрию босса UFC Дэйны Уайта.

«Приход Уайта – это будет лучшее, что может произойти с боксом. Будет то, что произошло с UFC. Знаете, какие там правила? Если болельщики освистали бойца, если он им не нравится – его там вы больше не увидите. Там только крутые бои. Если боец не может дарить болельщикам зрелищные поединки, то ему там не место. В боксе не так», – сказал Тайсон.

Ранне легендарный американский хевивейтер Майк Тайсон рассказал о своей готовности к проведению поединка с блогером-боксером Джейком Полом.

sport.ua