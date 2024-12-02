Усик или Фьюри? Опубликован рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) встретятся в ринге лучшие боксеры супертяжелого веса – Александр Усик (Украина) и Тайсон Фьюри (Англия).

Накануне предстоящего боя издание Bad Left Hook опубликовало рейтинг лучших спортсменов в королевском дивизионе. Первое место прогнозировано досталось украинскому чемпиону. Британский претендент занимает второе место. Журналисты издания сообщают, что ситуация может измениться после реванша Усик – Фьюри.

Тройку лучших боксеров мира замыкает англичанин Даниель Дюбуа, который ранее сенсационно победил соотечественника Энтони Джошуа. Тот неожиданно оказался лишь на седьмой позиции. Интересно, что в десятку лучших попали сразу четыре представителя Британии – кроме Фьюри, Дюбуа и Джошуа в рейтинге нашлось место перспективному Фабио Уордли.

Ранее руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль-Шейх опубликовал официальный промо-ролик поединка Усик – Фьюри.

Рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса

sport.ua