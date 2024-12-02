Оскар Пиастри: Впереди интересная битва!

В Катаре Оскар Пиастри выиграл спринт, поднялся на подиум в гонке и доволен итогами уик-энда…

Вопрос: Оскар, восьмой подиум, отличная работа. Но вы не угадали с пит-стопом, сменив шины прямо перед выездом автомобиля безопасности…

Оскар Пиастри: К сожалению. Иногда везет, иногда нет. В этом году такое случалось довольно часто, но и удача нам тоже сопутствовала.

В гонке темп был приличным, но нехватка скорости в нужных местах осложняла попытки приблизится. Потом, на свободной трассе, я поехал гораздо быстрее.

Побороться за победу, учитывая то, как я стартовал и как сложилась первая часть гонки, было бы сложно, но я рад, что оказался на подиуме.



Вопрос: Перед этим уик-эндом, в McLaren считали, что вы будете более конкурентоспособны. Вы ждали большего преимущества в скорости перед соперниками?

Оскар Пиастри: И да, и нет. Сейчас эта трасса сильно отличается от прошлогодней по уровню сцепления, да и наша машина в определенных условиях тоже сильно отличается от прошлогодней. Некоторые наши сильные стороны, которые имели место в прошлом году, уже таковыми не являются. Это касается и слабых сторон. В этом году у нас более сбалансированная машина.

Другой уровень сцепления с трассой лишил нас некоторых сильных сторон, которые были в прошлом году. Я ждал, что борьба будет плотной, но не думал, что настолько.

Вопрос: Чего вы ждёте от машины на Гран При Абу-Даби? Каким вы видите сражение с Ferrari?

Оскар Пиастри: Надеюсь, для нас всё пройдет хорошо. Трасса в Абу-Даби чуть больше подходит Ferrari, но мы не будем медленными. Четыре лучшие команды на данный момент очень, очень близки друг к другу. Впереди интересная битва!

Вопрос: Вы удивлены тем, что автомобиль безопасности выехал только через несколько кругов после того, как в конце прямой на асфальте осталось лежать зеркало? Что вы думаете об этой ситуации?

Оскар Пиастри: Думаю, правильнее всего было бы сразу выставить режим виртуальной машины безопасности или выпустить реальную.

Я не знал, где находится зеркало, пока не увидел его на большом экране. Не представляю, что мы стали бы делать, но атаковать в первом повороте было невозможно. Нужно было убрать его сразу, пока никто не получил прокол.

Источник