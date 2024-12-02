ЛеБрон Джеймс преодолел отметку 15 тысяч удачных бросков с игры за карьеру в НБА

До него этого показателя достиг лишь Карим Абдул-Джаббар

Легендарный форвард Лос-Анджелес Лейкерс ЛеБрон Джеймс преодолел отметку 15 000 удачных бросков с игры за карьеру в НБА.

ЛеБрон набрал 27 очков в поединке против Юты (105:104), а также совершил 14 передач, 5 подборов и 2 блок-шота. в активе Джеймса стало 15 008 точных бросков с игры за карьеру, которые он совершил за 1512 матчей.

Игрок Лейкерс стал вторым баскетболистом в истории, который преодолел рубеж в 15 000 попаданий. До него 15 837 точных бросков с игры совершил легендарный Карим Абдул-Джаббар.

Лейкерс занимают шестое место в Западной конференции НБА, одержав 12 побед. В следующем матче команда Джеймса встретится с Миннесотой 3 декабря.

https://twitter.com/Ballislife/status/1863423372727669122

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