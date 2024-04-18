Конєв може виграти Суперлігу вже з четвертим (!) клубом. Згадаєте всіх, з ким перемагав раніше?

У фіналі плей-оф української баскетбольної Суперліги з «Рівним» форвард «Дніпра» Володимир Конєв полюватиме на історичне досягнення.

Справа в тім, що чинний MVP української першості може здобути золото вже з четвертою різною командою суто у якості гравця. Однозначно стверджувати не будемо, бо єдиної статистичної та кадрової бази за весь час незалежності у нашому клубному баскетболі не існує, але, скоріш за все, це стане новим рекордом Суперліги.

Принаймні, нам не вдалося знайти людей, хто вигравав титули більш ніж з трьома командами – таке досягнення, окрім Конєва, підкорювалося, зокрема, Леоніду Яйлу та Григорію Хижняку.

Отже, із ким один з лідерів «Дніпра» здобував титули раніше?

🥇🥇 Два золота у Конєва із «Хіміком» – у 2015 та 2016 роках. У зірковій команді Карліса Муйжнієкса, із Дереком Нідемом та кількома гравцями національної збірної України, Володимир був баскетболістом основної ротації, а вже за рік, у колективі спочатку Олега Юшкіна, а потім і Віталія Степановського («Хімік» змінив головного тренера прямо посеред фіналу із «Динамо») – ключовим виконавцем і одним із лідерів, що роблять різницю.

🥇 Свій третій титул Конєв виграв у 2018-му з «Черкаськими Мавпами» – оформивши два дабл-дабли у трьох матчах фінальної серії якраз проти «Дніпра».

🥇 І, нарешті, четверте чемпіонство форварда ще зовсім свіже у пам’яті – рік тому вже у статусі головної зірки Суперліги він привів до золота «Будівельник». Єдина різниця з попередніми перемогами – у сезоні-2022/23 в українському чемпіонаті не було плей-оф, а володар титулу визначався за підсумками регулярки.

Тепер 34-річний форвард – у двох перемогах від свого п’ятого особистого золота Суперліги (це не рекорд, хоч і дуже поважний показник) і титулу з четвертою командою. На шляху Конєва та «Дніпра» у серії, що стартує вже 20 квітня – амбітні дебютанти з «Рівного».

Фото: ФБУ, БК «Хімік» / Facebook, БК «Черкаські Мавпи» / Facebook

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