Решающая игра турнира пройдет 25 мая

Монако и Фенербахче вышли в финал Евролиги-2024/25.

В полуфинале монегаски обыграли Олимпиакос — 78:68. Монако уже с середины второй четверти не упускал лидерство в счете и постепенно нарастил перевес до 10 очков.

В другом полуфинальном матче Фенербахче победил другую греческую команду Панатинаикос — 82:76. Турецкий клуб достиг существенного перевеса в первой четверти. Далее игра проходила на равных, но Фенербахче хватило запаса, чтобы не упустить победу.

Финал четырех Евролиги-2024/25 проходит в Абу-Даби (ОАЭ). Заключительные матчи состоятся 25 мая. Олимпиакос и Панатинаикос оспорят между собой третье место, начало встречи — в 18:00. Затем, в 21:00, начнется финальная игра Монако и Фенербахче.

Евролига. Полуфинал

Олимпиакос — Монако — 68:78 (17:17, 15:18, 19:22, 17:21)

Фенербахче — Панатинаикос — 82:76 (22:14, 16:19, 17:15, 27:28)

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