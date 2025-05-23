Айзек Хаджар: Я искал пределы допустимого

Лиам Лоусон показал пятое время во второй тренировке Гран При Монако. Гонщик Racing Bulls доволен машиной, но при этом рассчитывает ещё прибавить в субботней квалификации.

Айзек Хаджар подтвердил скорость машины, показав шестое время, однако по ходу тренировки дважды задевал защитный барьер. Если после первого контакта пострадали только колёсный диск и шина, то после второго оказалась сломана задняя подвеска, и для французского гонщика тренировка закончилась.

Лиам Лоусон (5-й): «Позитивный день, это точно! Монако отличается от большинства трасс тем, что здесь ты прибавляешь в уверенности в течение всего уик-энда, и по сравнению с утренней сессией мы уже сделали шаг вперёд.

Но, естественно, эта работа продолжится завтра, мы должны двигаться в этом направлении, и уже сегодня внесли немало изменений в настройки, в основном с расчётом на квалификацию, а там будет видно.

Я выступал на этой трассе в Ф2, и хотя машина Формулы 1 намного быстрее, она всё-таки более послушная и эффективная, так что я получаю от пилотирования большое удовольствие.

Суббота в Монако – самый важный день уик-энда, и понятно, что по ходу третьей тренировки надо сделать ещё один шаг вперёд и постараться как можно лучше подготовиться к квалификации».

Айзек Хаджар (6-й): «Очень напряжённый день. Тренировки в Монако более насыщенные, чем на любой другой трассе из-за трафика. Мне понравилось, но с другой стороны было действительно тяжело. Сложный день – я несколько раз задел стену, когда искал пределы допустимого.

Во второй тренировке я даже испугался в тот момент, когда понял, что для меня сессия закончена. Я смог доехать до боксов, хотя машина сопротивлялась, но у меня получилось. Хорошо, что перед этим я успел проехать несколько кругов на мягких шинах.

Я прошу прощения у механиков за то, что добавил им работы, но они отлично справились».

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