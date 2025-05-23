Страсбург. Рыбакина впервые в сезоне сыграет в решающем матче

На турнире WTA 500 во Франции состоялись полуфиналы



Страсбург, Франция • 18-24 мая • грунт • $1,064,510

Действующая чемпионка: Мэдисон Кис (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Людмила Самсонова (-, 8) – Даниэль Коллинс (США) 6:4, 6:2

Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – Беатрис Аддад Мая (Бразилия, 9) 7:6(6), 1:6, 6:2

Елена Рыбакина сравнял счет в личных встречах с Аддад Мая (2-2) и впервые в этом году вышла в финал. Это будет 20-й решающий матч для казахстанской теннисистки, в том числе пятый на грунте. Напомним, что пять лет назад Рыбакина уже играла в финале турнира в Страсбурге и уступила украинке Элине Свитолиной.

За свой девятый титул в карьере Елена Рыбакина будет бороться с Людмилой Самсоновой. Теннисистки пять раз играли друг против друга (ни разу на грунте), и в активе казахстанки только одна победа – в их предыдущей встрече в прошлом сезоне в Абу-Даби.

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