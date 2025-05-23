Источник: хоккейную сборную россии не допустили на ОИ-2026. В рф отрицают

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По информации латвийского ресурса Sportacentrs.com, хоккейную сборную россии не допустили на турнир Олимпиады-2026.

Сообщается, что на конгрессе Международной федерации хоккея с участием Международного олимпийского комитета было принято решение не допускать россию.

В этом случае место агрессора на турнире займет сборная Франции.

Однако Федерация хоккея россии отрицает эту информацию. Там сообщили, что летом состоятся еще один раунд консультация МОК и Международной федерации хоккея, а после этого будет финальное решение.

Возможно, Международная федерация хоккея прояснит ситуацию на традиционной пресс-конференции после завершения чемпионата мира.

sport.ua