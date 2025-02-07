Чемпионка US Open-2019 откладывает свое возвращение в теннис: известна причина

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску объявила, что вынуждена отложить свое возвращение в теннис



Чемпионка US Open-2019 и экс-четвертая ракетка мира свой последний матч провела в конце октября прошлого года в Токио, после чего по личным причинам пропустила всю австралийскую серию турниров. Андрееску планировала сыграть на турнире в Мериде в конце февраля, но теперь вновь поменяла свои планы.

“Мои тренировки шли очень хорошо, и я с большим нетерпением ждала турнир в Мериде, который должен был стать моим первым в этом сезоне, однако я неожиданно почувствовала острую боль в животе, что привело к экстренной операции по удалению аппендикса.

Операция прошла успешно, и я уже на пути к восстановлению. Теперь мой план – вернуться на корт к грунтовому сезону, ещё более сильной, чем раньше. Огромное спасибо за вашу поддержку – не могу дождаться момента, чтобы снова начать соревноваться!”, – написала Бьянка Андрееску в своем Instagram.

На данный момент 24-летняя Андрееску занимает 130-е место в рейтинге WTA.

btu.org.ua