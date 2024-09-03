В Монце проходят тесты Pirelli

Во вторник команды Формулы 1 вернулись на трассу в Монце. На итальянском автодроме стартовали двухдневные тесты прототипов шин для сезона 2025 года.

За руль Red Bull RB20 сел Лиам Лоусон. Новозеландский гонщик проехал за день 104 круга. Кроме него слики сегодня тестировал гонщик Mercedes Джордж Расселл.

В среду Лоусон продолжит тесты Pirelli,но уже за рулём машины команды RB. В среду Ferrari проведёт тесты прототипов дождевых шин для следующего сезона на трассе Фьорано вместе с Оливером Берманом.

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