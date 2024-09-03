Драйзайтль продлил контракт с «Эдмонтоном» и стал самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ

Леон Драйзайтль. Фото USA Today Sports

«Эдмонтон» объявил о подписании нового контракта с немецким нападающим Леоном Драйзайтлем.

Новое соглашение клуба с 28-летним хоккеистом рассчитано на восемь лет и вступит в силу с сезона-2025/26. Средняя зарплата игрока составит 14 миллионов долларов в год, суммарно форвард заработает 112 миллионов долларов и станет самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ.

Драйзайтль выступает за «Эдмонтон» с сезона-2014/15. В минувшем розыгрыше НХЛ немец провел 81 матч в регулярном чемпионате, забил 41 гол и отдал 65 результативных передач. В плей-офф НХЛ на его счету 31 (10+21) очко в 25 встречах.

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