Ювентус – Дженоа: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Италии

Начало в 13:30

Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня в рамках 29-го тура чемпионата Италии "Ювентус" примет у себя дома "Дженоа". Команда Русла Малиновского за эти три месяца уверенно набирала очки, но в предыдущих турах дважды проиграла, сначала поражение от "Интера" 2:1, а затем от "Монцы" 2:3. Тем временем их сегодняшний соперник в прошлом туре сыграл вничью 2:2 с "Аталантой". На данный момент команды расположились на 3 ("старая сеньора") и 12 ("грифоны") местах в турнирной таблице.

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Украинец Руслан Малиновский принимал участие в последнем матче "Дженоа", в скором времени мы узнаем, выйдет ли он на поле в сегодняшнем противостоянии.

Чемпионат Италии "Ювентус" — "Дженоа"

17 марта, 13:30.

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