Сакраменто Лэня проиграл Нью-Йорку, Голден Стэйт победил Лейкерс в НБА

Украинец за семь минут отметился одним подбором и тремя блок-шотами

В регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись девять матчей.

Сакраменто дома проиграл Нью-Йорку. Украинский центровой Кингз Алексей Лэнь за семь минут на площадке совершил один подбор и три блок-шота.

В другом матче Голден Стэйт на выезде обыграл Лейкерс. Лидер Западной конференции Оклахома также на чужой площадке победила Мемфис.

Хьюстон Рокетс — Кливленд Кавальерс — 117:103 (34:29, 36:25, 28:19, 19:30)

Индиана Пэйсерс — Бруклин Нетс — 121:100 (25:30, 34:27, 27:21, 35:22)

Нью-Орлеан Пеликанс — Портленд Трэйл Блэйзерс — 126:107 (36:33, 37:35, 29:24, 24:15)

Филадельфия 76ерс — Шарлотт Хорнетс — 109:98 (27:24, 26:23, 26:24, 30:27)

Мемфис Гризлис — Оклахома Сити Тандер — 112:118 (27:29, 27:27, 24:35, 34:27)

Чикаго Буллз — Вашингтон Уизардс — 127:98 (32:19, 35:26, 28:24, 32:29)

Лос-Анджелес Лейкерс — Голден Стэйт Уорриорс — 121:128 (36:30, 30:37, 27:35, 28:26)

Юта Джаз — Миннесота Тимбервулвз — 100:119 (19:19, 29:29, 24:34, 28:37)

Сакраменто Кингз — Нью-Йорк Никс — 91:98 (22:21, 26:32, 26:22, 17:23)

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