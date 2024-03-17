Мария Саккари: «Месяц назад я была в Абу-Даби и не могла перебить мяч через сетку, а сейчас я играю в финале на одном из крупнейших турниров»

Девятая ракетка мира Мария Саккари поделилась эмоциями после выхода в финал на турнире в Индиан-Уэллс.

В полуфинале BNP Paribas Open греческая теннисистка одолела третью ракетку мира Коко Гауфф.

— Я с самого начала знала, что будет очень тяжело. Многое сегодня произошло. Эти задержки из-за дождя. Очевидно, что второй сет мог бы сложиться иначе, но я слишком много думала о том, что матч близится к концу, а затем о том, как его завершить. Это мне не очень помогло и немного напугало. Я слишком нервничала. Но, знаете, я очень горжусь собой, что удержала нервы, а потом просто хорошо боролась в третьем сете.

— Когда ты меняешь тренера, а сезон уже начался, нужно быть более осторожным, например, если он хочет внести какие-то коррективы в твою игру, даже ментально, нужно быть более осторожным, потому что, возможно, у тебя нет столько времени, чтобы переварить всё, как в межсезонье?

— О, это точно. Всегда сложно сменить тренера. Сейчас не середина сезона, но, все же, мы уже три месяца играем. И конечно, это наш первый турнир. Я думаю, что у нас все достаточно хорошо (улыбается). Как я и говорила на своих предыдущих пресс-конференциях, что новый тренер никогда не изменит сразу все после своего появления. Я знала, что мы будем работать над некоторыми вещами, как и раньше, и все станет только лучше.

Я просто собираюсь, продолжать быть очень честной с ним относительно того, над чем мне нужно работать, а он будет честным со мной. Я думаю, что вместе мы сможем построить что-то очень хорошее.

— Думаю, задержки из-за дождя сделали матч немного сложным. Что вы делали во время задержек и как вам удавалось оставаться в тонусе, когда вы возвращались на корт?

— Да, никто не любит задержки из-за дождя. Это действительно не идеально, но я просто поела, приняла быстрый душ, просто, знаете, осталась со своей командой. Мы смотрели видео с YouTube про «дядю Роджера» (улыбается).

— Правда?

— Да. Потом, снова пошли размяться, и да, дядя Роджер — это ключ к сегодняшнему матчу.

— Перед финалом счет, как вы знаете, 3-2 в вашу пользу. Насколько важен для вас выход в финал, учитывая, что последний раз вы играли с Игой здесь в 22-м году? (Швёнтек одержала победу в финале соревнований)

— На самом деле это довольно странно, что последний раз мы играли два года назад. Я бы сказала, что мы очень изменились за два года. Именно тогда началась ее полоса или за несколько недель до этого.

Знаете, то, что я впереди в личных встречах, на самом деле ничего не значит, потому что сейчас она лучший игрок в мире. Я просто постараюсь удержать это преимущество и выйти вперед на две победы, но это будет очень, очень сложно.

— Говоря о матче с Игой, очевидно, что вы имели успехи против нее. Видите ли вы разницу между Игой, которую вы достаточно стабильно побеждали в начале ваших матчей, и той, с которой вам предстоит столкнуться через 48 часов?

— Я уверена, что не могу сказать много, потому что мы не играли друг с другом уже два года. Когда ты смотришь, как кто-то играет против других игроков, это всегда отличается от того, как он играет против тебя. Но, знаете, одно я знаю наверняка — она очень хороша, я очень хороша, и мы просто будем бороться и стараться выиграть этот турнир. Теперь это то, о чем я хочу начать думать завтра. Но, как я уже говорила ранее, это будет очень тяжело и очень сложно.

— Немного банальный вопрос о выходе в финал WTA 1000. Какие эмоции приносит вам этот результат и насколько это для вас неожиданно, учитывая все факторы?

— Мы всегда говорим, что в теннисе один день может изменить всё, но месяц назад я была в Абу-Даби и не могла перебить мяч через сетку, а сейчас я здесь, на одном из крупнейших турниров, играю в финале. Это все уроки, и это то, что вы должны просто принять, что чем дольше вы находитесь в туре, тем больше у вас будут плохие времена, а потом все может измениться бувально за неделю.

Я очень рада, что именно на этой неделе всё начало меняться, потому что вы знаете, как сильно я люблю это место, и я говорила себе, что хочу остаться здесь как можно дольше, и вот мы здесь, остаёмся до воскресенья, понедельника (улыбается).

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