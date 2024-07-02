«Теннисная версия свадебного платья». Марта Костюк и дизайнер Wilson рассказали о форме украинки для Уимблдона

Первая ракетка Украины и главный дизайнер бренда Wilson в интервью Vogue поделились историей создания свадебного наряда спортсменки и ее платья «Марта» для Уимблдона

«Мы сохранили мини-платье, которое застегивается на пуговицы, — говорит главный дизайнер Wilson Джоэль Майкалофф об экипировке Костюк для Уимблдона, — Марта будет выходить на корт со всеми слоями, а потом она будет снимать это верхнее платье, которое точно такое же, как ее свадебное, поскольку спереди есть пять пуговиц. Я сделала для нее такой вариант, чтобы она могла быстро его снять. То, что под этим мини-платьем, это в основном традиционное платье, но со встроенными шортами для мяча. По сути, мы добавили компонент подкладки, а затем немного приподняли декольте — мы не хотим никаких ошибок на Уимблдоне — и мы выпускаем эту форму в продажу: вы можете либо приобрести как две части, либо просто купить одну».

«Я думаю, что многие девушки точно знают, как они хотят видеть свое свадебное платье, — вспоминает Костюк, — но я понятия не имела, чего хочу и что мне нравится. Хотелось чего-то очень простого, но в то же время такого, что запомнится. Я просто знала, что не хочу свадебное платье, которое весит 200 килограммов, или что-то настолько сложное или настолько хрупкое, что ты не можешь двигаться и не можешь наслаждаться пребыванием среди людей. Поэтому мы просто начали медленно, из ничего, и просто начали понемногу формировать концепцию: что вы думаете по этому поводу, а что вы думаете об этом?».

«Мой первый пункт: какая твоя любимая часть твоего тела? В какой части ты чувствуешь себя наиболее уверенно? Но также: Что ты хочешь скрыть?», — говорит Майкалофф. — Я уже довольно много знала о Марте — она довольно сильная и атлетичная в определенных частях тела, и иногда это заставляет ее чувствовать себя менее женственной. Поэтому ей нравится подчеркивать свою женскую сторону. Мы начали с этого, а потом перешли к тому, мол, хорошо: что вы думаете и о декольте, и об открытости, и о длине… Мы просто просмотрели все эти вопросы, и я показывала изображения — у меня была целая папка референсов, и я просто продолжала получать обратную реакцию».

«Я знаю его с четырех лет, — рассказывает Костюк о своем муже Георгии. — В детстве мы тренировались в одном теннисном клубе в Киеве, но в конце концов он уехал учиться в США, и я начала играть профессионально. Мы не очень поддерживали связь, но когда я вернулась в Украину в 2022 году, он позвал меня на свидание, и, собственно так, это было все. Через пять месяцев он сделал предложение. Мы просто проснулись вместе, и он такой: «Пойдем посмотрим на восход солнца». Это было очень странно, потому что обычно он любит спать, но я только что вернулась из США и из-за джетлага еле спала, поэтому я подумала: «Хорошо, поехали». Это было очень красиво — мы поехали в это место в Киеве, где действительно видно весь город, и я снимала какое-то видео, а когда обернулась, он был там на колене».

Майкалофф встретилась с Костюк на Открытом чемпионате США в сентябре в Нью-Йорке, снимая ее мерки.

«Я придумала 12 различных вариантов, — говорит Майкалофф, — просто быстрые эскизы карандашом и идеи относительно различных вырезов, различных типов юбок, различных типов бретелей, различных материалов. В конце концов мы сделали платье, соединив эскизы трех разных платьев, и уже от этого я отталкивалась. Марта слепо доверяла мне, что заставило меня немного нервничать, но, я думаю, это многое говорит о наших отношениях и о том, как мы работаем вместе».

К сентябрю первый образец был готов. Костюк примерила платье в Китае, где она выступала на турнире. «Именно там у нас появилась идея двух платьев, — рассказывает Марта. — Сначала мы планировали одно длинное платье, какое-то однотонное, но пока мы делали примерки, мы решили, что было бы круто иметь два: одно только для церемонии, а другое для афтепати, для ужина — что-то более легкое, более удобное. Поэтому мы договорились, что верхнее платье для церемонии будет длинным и покрытым цветами, но все же немного прозрачным, а второе платье будет сочетанием такого же нижнего платья, но с простым, коротким, прозрачным белым платьем сверху».

btu.org.ua