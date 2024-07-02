В Alpine укрепляют технический департамент

Технический департамент Alpine F1 пополнился тремя специалистами, ранее работавшими в Red Bull Racing и и Ferrari, сообщает официальный сайт чемпионата.

Майкл Бродхёрст в своё время уже сотрудничал с командой из Энстоуна, затем поработал в McLaren и Red Bull Racing, а теперь возглавит отдел аэродинамики. Вин Дхани также отработал семь лет в Red Bull, а в Alpine станет руководителем отдела эффективности шасси.

Итальянский специалист Джакопо Фантони займёт должность заместителя главного инженера: завершился его обязательный «академический отпуск», а до этого он в течение 13 лет трудился в Маранелло. В частности, там он тесно взаимодействовал с Давидом Санчесом, который теперь стал исполнительным техническим директором Alpine F1.

1 июля все трое приступили к работе на базе в Энстоуне. Бродхёрст находится в подчинении у Дэвида Уитера, Дхани предстоит отчитываться перед Кероном Пилбимом, а Фантони – перед Джо Барнеллом. Санчес же находится на вершине всей иерархической пирамиды управленческой структуры технического департамента команды.

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