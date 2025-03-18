В Red Bull надеются устранить проблемы за три-пять гонок

Макс Ферстаппен финишировал вторым в Мельбурне, но на протяжении всего уик-энда не мог навязать равную борьбу гонщикам McLaren. Консультант Red Bull Racing Хельмут Марко рассказал после финиша, что главная проблема машины RB21 связана с быстрой деградацией шин, и в команде уже работают над устранением этого недостатка.

Хельмут Марко: «Уже после тестов в Бахрейне мы знали, что McLaren намного быстрее нас. Но я могу сказать, что мы уже сократили отставание с полсекунды до двух или трёх десятых. Мы не в состоянии ехать в их темпе больше шести-восьми кругов, поскольку резина на машине начинает деградировать раньше, чем у них.

Ближе к финишу гонки Макс пытался прессинговать Ландо Норриса в надежде, что тот ошибётся, но этого не произошло. Тем не менее, я считаю, что мы показали хороший результат, хотя предстоит сложный сезон.

Главная проблема – повышенная деградация резины, но существуют и другие. Мы знаем их причины и сейчас работаем над устранением. Я надеюсь, что через три-пять гонок мы решим проблемы, и тогда наша машина будет на таком же уровне, как у McLaren».

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