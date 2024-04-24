Нико Росберг о будущем Хюлкенберга и Сайнса…

В 2026-м Audi наверняка понадобится немецкий гонщик. Чемпион мира 2016 года, комментатор Sky Sport F1 Нико Росберг, оценил шансы Нико Хюлкенберга – и говорил о будущем Карлоса Сайнса…

Нико Росберг: «Топ-командам сложно оценивать скорость гонщика, выступающего за рулём слабой машины. Нико отлично справляется со своей работой в квалификации, блестяще пилотирует, на быстром круге он – один из лучших. В гонках он прежде был менее стабилен, но сейчас выступает заметно лучше. Я бы смело рекомендовал Нико в состав Audi, он – очень хороший кандидат на вакансию в одной из машин.

Карлос Сайнс тоже в подвешенном состоянии. Если в 2026-м он собирается в Audi, то вряд ли получит на следующий сезон предложение от топ-команды. Переход в Red Bull? Выступать в одной команде с Ферстаппеном не так уж весело. Не думаю, что он согласится быть гонщиком «номер два» до конца своей жизни. Этого не произойдёт».

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