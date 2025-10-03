Ферстаппен: Формула 1 остаётся моим главным приоритетом

В минувшую субботу Макс Ферстаппен выиграл гонку на «Северной петле» Нюрбургринга за рулём машины класса GT3. В четверг в Сингапуре действующий чемпион мира с удовольствием рассказывал о победе и перспективах выйти на старт суточного марафона на «Северной петле» в 2026 году.

При этом Макс добавил, что Формула 1 остаётся для него главным приоритетом, и выступления в других гоночных сериях во многом будут зависеть от положения дел в чемпионате мира.

«Получилось очень весело, но я долго к этому готовился, – прокомментировал Макс Ферстаппен победу в GT3. – Я отлично провёл два дня, снова пилотировал машину по мокрой и сухой трассе, получил дополнительный опыт.

Победа стала дополнительным бонусом, но делает ли она меня лучшим гонщиком? Я уже много лет гоняюсь в GT3 на симуляторе, так что пилотирование реальной машины не слишком сильно отличалось. Но совершенно точно можно сказать, что участие в гонке не сделало меня хуже.

Программа на следующий год будет зависеть от множества факторов, и в первую очередь от Формулы 1. Я подозреваю, что начало сезона будет очень сложным из-за перехода на новый регламент, так что фактор неизвестности тоже нужно учитывать.

Скорее всего, начало следующего года в условиях нового регламента будет более напряжённым. Плюс к этому нашей команде GT3 ещё предстоит решить, на какой машине выступать и тому подобные вещи. Нужно решить много вопросов, прежде чем я смогу строить конкретные планы для гонщиков нашей команды и себя самого.

Я хочу вернуться в GT3, но в данный момент я просто не знаю, сколько гонок смогу провести в следующем году. Но если будет возможность, и ситуация в Формуле 1 позволит, тогда я, конечно, вновь выйду на старт.

Формула 1 остаётся моим приоритетом. Мы проводим много гонок, но я сам на это подписался. Я не говорю, что меня как-то расстраивает или разочаровывает продолжительный сезон в Формуле 1. Я же знаю, что не буду выступать вечно. И при этом я должен быть уверен, что у команды GT3 всё хорошо, и они могут выступать в гонках. Если будет возможность присоединиться к ним, и я сам этого захочу, то я вернусь за руль.

Полагаю, все мы понимаем, что такое суточные марафоны. Они требуют много энергии, поэтому приходится пропускать отличные гонки. Я всё ещё молод, и смогу поучаствовать в подобных гонках позже».

