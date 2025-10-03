Гасперини – о Довбике: Редко бывает, когда игрок не может реализовать два пенальти подряд

Главный тренер "Ромы" Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение своей команды от "Лилля" в матче Лиги Европы (0:1).

"Мои команды еще никогда не промахивались трижды с пенальти в одном матче. Мы не очень хорошо использовали свои возможности, но в таких матчах всегда можно улучшить игру: прилагать дополнительные усилия, учиться и совершенствоваться. Это почти уникальная, случайная ситуация. Редко бывает, когда игрок не может реализовать два пенальти подряд”.

"Это испортило результат. Во втором тайме мы шли ва-банк, даже где-то рисковали. Команда, с точки зрения духа и темпа, выложилась на полную. Она пыталась отыграться, и пенальти могли переломить ход игры. Когда проигрываешь, все воспринимаешь слишком отрицательно. Но я верю, что выйдем из этого матча немного сильнее", – цитирует Гасперини Voce Giallorossa.

Напомним, что "Рома" дважды перебивала пенальти, который заработала в конце игры.

www.ua-football.com