Украинцы на турнирах ITF Juniors и Tennis Europe 3 октября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

(Grade J100; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала
Анастасия Сорская (Украина, 4) – Александра Малова (-, 1)
(Grade J60; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала
Григорий Картавенко (Украина, 1) – Александр Тютченко (Украина, 4)
Андрей Максименко (Украина, 5) – Владимир Ревенко (Украина, 2)
Анна-Аделина Никифорук (Украина, 1) – Анна Щавинская (Украина)
Дарья Ткачук (Украина, 4) – Марина Левадная (Украина)
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
Артем Караван/Григорий Картавенко (Украина, 1) – Андрей Максименко/Алексей Петушинский (Украина, 4)
Павел Боднарчук/Александр Тютченко (Украина, 3) – Владимир Ревенко/Тимур Чуканов (Украина, 2)
Мария Козяр/Анна-Аделина Никифорук (Украина, 1) – Полина Чепурная/Марина Левадная (Украина)
Елизавета Гучко/Матильда Чедрик (Украина) – Ульяна Петрук/Александра Шрейдер (Украина)
(Grade J30; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Карина Ковальчук (Украина, 3) – Верица Янева (Словения, 6)
Пары. Основная сетка. 1/2 финала
Карина Ковальчук/Андреа Олариу (Украина/Румыния, 1) – Эма Мастнак/Верица Янева (Словения, 4)
(U14; Category 3; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала
Марк Мещеряков (Украина, 4) – Бруно Дженев (Болгария, 2)
(U14; Category 3; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала
Ярослав Вовк (Украина, WC) – Камиль Горрино (Франция, 10)