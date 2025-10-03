Connect with us
Теннис

Украинцы на турнирах ITF Juniors и Tennis Europe 3 октября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Портал BTU предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских юниоров


(Grade J100; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала

Анастасия Сорская (Украина, 4) – Александра Малова (-, 1)

(Grade J60; Clay – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала

Григорий Картавенко (Украина, 1) – Александр Тютченко (Украина, 4)
Андрей Максименко (Украина, 5) – Владимир Ревенко (Украина, 2)

Анна-Аделина Никифорук (Украина, 1) – Анна Щавинская (Украина)
Дарья Ткачук (Украина, 4) – Марина Левадная (Украина)

Пары. Основная сетка. 1/2 финала

Артем Караван/Григорий Картавенко (Украина, 1) – Андрей Максименко/Алексей Петушинский (Украина, 4)
Павел Боднарчук/Александр Тютченко (Украина, 3) – Владимир Ревенко/Тимур Чуканов (Украина, 2)

Мария Козяр/Анна-Аделина Никифорук (Украина, 1) – Полина Чепурная/Марина Левадная (Украина)
Елизавета Гучко/Матильда Чедрик (Украина) – Ульяна Петрук/Александра Шрейдер (Украина)

(Grade J30; Hard – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала

Карина Ковальчук (Украина, 3) – Верица Янева (Словения, 6)

Пары. Основная сетка. 1/2 финала

Карина Ковальчук/Андреа Олариу (Украина/Румыния, 1) – Эма Мастнак/Верица Янева (Словения, 4)


(U14; Category 3; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. 1/2 финала

Марк Мещеряков (Украина, 4) – Бруно Дженев (Болгария, 2)

(U14; Category 3; Сlау – Outdoor)
Основная сетка. 1/4 финала

Ярослав Вовк (Украина, WC) – Камиль Горрино (Франция, 10)
 

btu.org.ua

