Усик пошел на жертвы. Боксер сделал то, чего не хотел, и получил награду

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Голливудская актриса Эмили Блант рассказала, как Александру Усику было не просто сниматься в фильме «Разрушительная машина».

«Усик постоянно просил торт, и приходилось идти на уловки, чтобы он согласился выполнить необходимое. Например, когда ассистентка сказала: «Алекс, нужно еще раз нанести фальшивый пот», он отказывался – терпеть его не мог. «Зачем?» – спрашивал, потому что не понимал, что такое непрерывность в съемках. Тогда ему предлагали кусок торта – и он сразу соглашался», – рассказала Блант.

Ранее легендарный американский супертяжеловес Рой Джонс выбрал лучшего боксера независимо от весовой категории, поставив Усика на второе место.

sport.ua