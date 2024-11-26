Станислав ГРИГОРУК: «Не все боксеры могут выдержать бои на голых кулаках»

Станислав Григорук

Украинский боец на голых кулаках Бовар Ханаков одержал уверенную победу на турнире Bare Knuckle – победил американца Рубена Варра единогласным судейским решением. Тренером мариупольского спортсмена является известный украинский специалист Станислав Григорук.

Григорук, который в свое время работал с такими известными боксерами, как Денис Беринчик и Олег Малиновский, поделился своими впечатлениями о подготовке Бовара к поединку на голых кулаках. В комментарии тренер рассказал, как началось их сотрудничество и чем отличается подготовка к боям на голых кулаках от классического бокса.

– Стас, расскажите о том, как вы с Боваром нашли друг друга, начали сотрудничество и планируете ли работать вместе дальше?

– Мы с Боваром познакомились еще в начале его карьеры. Он всегда имел серьезные намерения и незаурядную работоспособность. Я заметил в нем потенциал, а также то, как он относится к тренировкам – очень дисциплинированно. Сначала работали на условиях, где мы просто корректировали технику и стратегию для бокса, но со временем его интерес к борьбе на голых кулаках стал больше, и я решил, что можем попробовать и в этом направлении. На сегодняшний день мы продолжаем сотрудничать, и думаю, что еще многого сможем достичь вместе.

– Какие впечатления у вас, как у тренера, от такого опыта?

– Это большой опыт, позволяющий расширить горизонт и попробовать новые подходы к подготовке. Я очень ценю, что Бовар не боится выходить за пределы привычного для него бокса. Подготовка к поединкам на голых кулаках требует другого уровня физической и психологической готовности, и я, как тренер, получаю огромное удовольствие от того, что мы вместе с ним проходим этот путь. Кроме того, такие поединки часто ставят перед нами новые вызовы, что позволяет развиваться как тренеру.

– Есть ли разница в подготовке бойца к боксерскому поединку и к поединку на голых кулаках?

– Конечно, есть существенная разница. В боксе большое внимание уделяется технике ударов, маневрированию, защите и выносливости. В поединке на голых кулаках совсем другая динамика. Здесь ты не только должен уметь наносить удары, но и быть готовым к гораздо большей физической жесткости. Техника защиты, удары, даже другие физические нагрузки – все это имеет свои особенности. Подготовка к бою на голых кулаках требует большего внимания к силе удара, жесткости, выносливости, а также психологической стойкости, поскольку не каждый боец ​​может выдержать такое, как в боксерском поединке.

Ранее Ханаков прокомментировал возобновление своей карьеры.

Александр Левченко

sport.ua