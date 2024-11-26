«Вся лига охотится за тобой, братишка». Травмировавший Овечкина игрок получает жуткие угрозы расправы

Травмировавший Овечкина игрок получает жуткие угрозы расправы
Джек Макбэйн получает угрозы после того, как нанес травму капитану «Вашингтона» Александру Овечкину. Фото Imagn Images/USA TODAY Sports, Getty Images Предложили прыгнуть головой вперед на скейтборде.
На странице нападающего «Юты» Джека Макбэйна в соцсетях появились гневные комментарии от болельщиков. Все из-за того, что именно он травмировал российского капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. И некоторые уверены — канадец сделал это специально.
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Что пишут хоккеисту «Юты»
Макбэйн подвергается форменному и жесткому хейту. Но дело оскорблениями не ограничивается. Дошло даже до того, что 24-летний форварда закидали угрозами физической расправы:
«Как тебе идея прыгнуть головой вперед на свой собственный скейтборд?»
«Тебе повезло, что Тодда Бертуцци нет в этой команде. Ты бы лежал на носилках».
«Вся лига охотится за тобой, братишка».
«Надеюсь, Маршан уложит тебя на носилки к концу следующей игры».
«Будь уверен, мы найдем тебя. Ты ответишь за все», — пишут пользователи соцсетей.
При этом и на Западе, и в России огромное число людей, считающих, что злого умысла в действиях Макбэйна не было.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
Самая тяжелая травма в карьере Ови
В ночь с 21 на 22 ноября, когда «Кэпиталз» проводили матч с «Колорадо», из стана столичной команды пришли неприятные новости о здоровье Александра, получившего травму в игре с «Ютой». Сначала появилась информация, что Овечкин вернется на лед «в ближайшие недели», но она оказалась не совсем точной.
Как стало известно позже, 39-летний форвард получил перелом малоберцовой кости левой ноги и выбыл на 4-6 недель. Тем обиднее, ведь российская звезда набрала отличный ход. В двух матчах перед травмой у него было пять голов.
Из-за повреждения Ови пропустит дольше, чем суммарно из-за травм за все его 20 сезонов в НХЛ. Ранее нападающий никогда не выбывал на шесть и более матчей.
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Рекорд Гретцки
Несмотря на травму, у Александра хорошие шансы уже в этом сезоне закончить погоню за «вечным» снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки, который отличился за карьеру в лиге 894 раза. На счету российского хоккеиста 868 голов в НХЛ, ему осталось забросить 26 шайб до повторения достижения Великого.
Александр потенциально может вернуться на лед после Рождества или чуть раньше. Если восстановление пройдет по плану, то в его распоряжении будет еще больше половины матчей в этой регулярке.