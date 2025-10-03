Как Аякс оказался между убытками и поиском новой идентичности

Два сезона без Лиги чемпионов для "Аякса" — не катастрофа, но ощутимая пауза. Клуб, привыкший зарабатывать на европейской арене, оказался в ситуации, где отсутствие главного турнира быстро отражается на балансе.

По итогам прошлого финансового года амстердамцы зафиксировали убытки в размере 37 миллионов евро. Причина двойная: отсутствие поступлений от ЛЧ и не сработавшая трансферная стратегия. В результате капитал клуба сократился с 225 до 189 миллионов евро.

Финансовый директор "Аякса" Бабурам Пандей отмечает: клуб работает над тем, чтобы уменьшить зависимость от доходов Лиги чемпионов. Частично это уже дает эффект, но серию неудачных трансферов исправить гораздо сложнее.

В финансовом году 2024/25 "Аякс" получил от трансферов только 10,3 миллиона евро. Источником этих средств стали продажи Стивена Бергвейна, Херонимо Рулли, Якова Медича и Сильвано Воса.

Этот результат контрастирует с предыдущим летом, когда продажа Мохаммеда Кудуса, Эдсона Альвареса и Юрриена Тимбера принесла клубу более 70 миллионов евро.

"Аякс" вынужден экономить. В ежегодном финансовом отчете клуб заявил о новом подходе к расходам

Часть зарплат футболистов теперь будет зависеть от результатов. В частности, выход в Лигу чемпионов станет ключевым фактором. Такая модель должна снизить давление на бюджет в сезоны без еврокубков.

Финансовый директор Бабурам Пандей прав, когда говорит об уменьшении зависимости от ЛЧ. Но он упускает ключевую деталь: клуб погряз в спортивном кризисе, который напрямую подпитывает финансовые проблемы и превращает его в среднячка с периферии.

Показательной стала короткая история со Свеном Мислинтатом, бывшим кадровиком "Боруссии" и "Арсенала". В апреле 2023 года он получил контроль над трансферной политикой, но уже в августе покинул клуб, успев за это время настолько перестроить состав, что команда потеряла равновесие.

Вопрос о возвращении в элиту сейчас даже не стоит. "Аякс" давно работает по другой модели: академия, развитие, продажа. Идея не в том, чтобы строить команду для долгосрочных побед, а в том, чтобы выращивать игроков и продавать их дальше в европейские гранды.

Такой подход имеет свою цену. Талантливые футболисты покидают клуб все быстрее и дешевле. "Аякс" превратился в фабрику, работающую без паузы. И хотя бренд остается громким, нынешний образ — это скорее витрина с ценниками, чем музей трофеев.

А в последнее время даже сама витрина начинает трескаться.

За последние четыре года "Аякс" заработал на продажах игроков более полумиллиарда евро

Преимущественно это собственные воспитанники — главный актив клуба.

Райан Гравенберх отправился в "Баварию" в 20 лет (2022-й), Юрриен Тимбер — в "Арсенал" в 22, Девайн Ренч зимой 2025-го присоединился к "Роме", а 19-летний Йорелл Хато летом того же года подписал контракт с "Челси". Гравенберх и Хато провели в первой команде только по два сезона.

Сильвано Вос, который учился в академии с семи лет, успел сыграть всего 17 матчей за основу, прежде чем в 19-летнем возрасте отправился в "Милан" за три миллиона евро.

Эта карусель запустилась после весны 2019-го, когда "Аякс" дошел до полуфинала Лиги чемпионов. Сразу после этого команду покинули ключевые фигуры — Маттейс де Лигт, Френки де Йонг, Донни ван де Бек. И с того момента клуб окончательно закрепился в роли поставщика талантов для богатых лиг.

Финансовая структура только усиливает эту траекторию. "Аякс" с 1998 года функционирует как акционерное общество: 73% акций принадлежат ассоциации AFC Ajax, 27% — частным инвесторам. Здесь нет владельца-миллиардера, который мог бы компенсировать потери или поддержать рискованную трансферную стратегию.

Телевизионные права в Эредивизи приносят около 120 миллионов евро в год — для "Аякса" это лишь 8% от бюджета. Зато половину доходов формируют билеты, матчдей и трансферы. Логика понятна: чтобы оставаться конкурентоспособным, клуб вынужден продавать.

Но продавать как можно дороже — а для этого нужно удерживать игроков как можно дольше

И демонстрировать ликвидные результаты на поле.

Последний европейский трофей "Аякса" датируется 1995 годом — годом принятия правила Босмана. Тогда клуб еще мог удерживать воспитанников благодаря квотам на легионеров. После этого началась эпоха открытого рынка и непрерывного оттока талантов.

С начала 2000-х "Аякс" агрессивно расширяет географию своего скаутинга, охотясь за талантливой молодежью по всей Европе.

Стратегия прозрачна: деньги — не главный аргумент. Агентам и семьям показывают презентации с четко прописанным развитием: система 4-3-3, пост-академический маршрут, примеры успешных карьер Френки де Йонга или Райана Гравенберха.

Цель — создать доверие, что футболист в структуре "Аякса" вырастет, получит игровое время и станет готовым к следующему шагу в топ-лигах.

Но у этой модели есть и вторая сторона — перепродажа. Именно трансферы обеспечивают финансовую стабильность клуба в условиях скромных телевизионных контрактов Эредивизи. Но если экономически это позволяет держаться на плаву, то спортивная картина на поле выглядит гораздо менее устойчивой.

Речь даже не о Лиге чемпионов. Команда страдает и на локальном уровне

Слабые места очевидны. Защита уязвима на стандартах: пропущенные мячи после угловых от "Гиберниана", "Орхуса", "Мехелена" (дважды), "Телстара", а также удары головой от ПСВ стали тревожной тенденцией. Команда проигрывает борьбу в воздухе и часто не успевает за вторым темпом.

Статистика подкрепляет наблюдения: "Телстар" выполнил 10 угловых против 8 у „Аякса“, "Бреда" — 7 против 2. И хотя главный тренер Джон Хейтинга еще летом уверял, что команда научится контролировать такие эпизоды, результаты свидетельствуют об обратном.

Другие симптомы тоже очевидны: прессинг выглядит неполноценным, построение игры — одномерным. В матчах против "Бреди" или "Гоу Эхед Иглз" соперники слишком легко нейтрализовали первый пас и оставались без опеки. Динамика в игре появляется только на короткие отрезки, чаще всего в начале таймов.

Хейтинга ищет решение, но структура так и не появилась. За несколько месяцев он опробовал шесть различных вариантов на позиции плеймейкера, однако ни один не закрепился. Ветераны вроде Дави Классена или Стивена Бергейса ждут появления нового лидера — преемника Джордана Хендерсона, но такого профиля игрока до сих пор нет.

На все это накладывается управленческая проблема

Решение руководства доверить тренерский штаб Хейтинге, Кейзеру, а также ассистентам Мишелю Пиербуму и Урби Эмануэльсону оказалось рискованным. На старте сезона они игнорировали базовые приоритеты, и теперь клуб расплачивается за эти просчеты.

"Аякс" пытается остановить падение, но методы выглядят скорее отчаянными, чем стратегическими. Клуб пригласил Томаса Дуйвенвордена из любительской команды, чтобы он помог наладить структуру работы. Это решение одновременно напоминает спасательный круг и косвенное признание собственных ошибок.

Джон Хейтинга остается на посту не потому, что в него безоговорочно верят, а потому что его увольнение ударит по руководству. Именно они выбрали его вместо более популярных кандидатов, и теперь любой разрыв стал бы ударом по их авторитету.

Ирония заключается в том, что предыдущий тренер Франческо Фариоли — воспитанник штаба Роберто Де Дзерби — делал акцент именно на структуре: четкое распределение обязанностей, индивидуальное развитие игроков, понятная модель игры. Вместо этого у Хейтинги таланты теряются, а ветераны остаются без ориентиров.

Ситуация осложняется календарем: выезды в "Марсель" (уже съездили: 0:4), "Спарту", "Челси", "Твенте" и матч против АЗ. Любая серия неудач еще больше обнажит хаос в клубе. Формально время на оправдание ограничено: если прогресса не будет, наблюдательный совет должен вмешаться и разобраться с дирекцией.

Да и здесь стабильности нет. Трое из пяти членов совета уже покинули свои посты, среди них и Данни Блинд. В верхушке "Аякса" не хватает структуры, которая могла бы гарантировать баланс. И если на уровне управления ее нет, трудно ожидать ее появления на поле.

Фото — Getty Images / Global Images Ukrainе

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки

1

Фейеноорд 7 6 1 0 15-4 19 2

ПСВ 7 5 1 1 21-11 16 3

Аякс 7 4 3 0 14-7 15 4

НЕК 7 4 0 3 21-13 12 5

АЗ 7 3 3 1 15-11 12 6

Гронинген 7 4 0 3 12-10 12 7

Утрехт 7 3 1 3 13-7 10 8

Твенте 7 3 1 3 12-10 10 9

Фортуна 7 3 1 3 12-12 10 10

Гоу Эхед Иглс 7 2 3 2 13-13 9 11

Спарта 7 3 0 4 8-19 9 12

Волендам 7 1 4 2 9-12 7 13

Телстар 7 2 1 4 9-13 7 14

Зволле 7 2 1 4 7-11 7 15

Бреда 7 2 1 4 7-12 7 16

Херенвеен 7 1 3 3 10-12 6 17

Эксельсиор 7 2 0 5 6-15 6 18

Хераклес 7 1 0 6 6-18 3

