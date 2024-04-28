Александрия и Колос сыграли вничью в 26 туре УПЛ

Фото: ФК Александрия

Александрия и кузнечный Колос не обнаружили сильнейшего в матче 26 тура Украинской Премьер-лиги (УПЛ) по футболу сезона-2023/24.

Игра завершилась со счетом 0:0.

В первом тайме Александрия больше владела абсолютной инициативой. Колоссу было удобно играть вторым номером. Но кузнецы не создавали возможности и не били в створ ворот.

Во второй половине встречи также не были забиты головы. Но возникли опасные моменты. В частности, в конце игры Владислав Погорелый мог принести гостям победу, но не попал в пустой угол ворот соперника. В следующем туре 4 апреля Александрия будет принимать движение. А Колос 5 апреля на выезде сыграет против киевских динамовцев.

Чемпионат Украины по футболу — УПЛ 26 тур, 28 апреля

Колос — Александрия 0:0 (0:0)

Колос: Фесюн, Черноморец, Бондаренко, Бурда, Емец, Демченко, Милько, Топалов (Великан, 74), Ореховский (Паулаускас, 88), Ильин (Цуриков, 88), Безбородько (Рангел, 46)

Александрия: Шевченко, Ковалец (Смирный, 61), Калитвинцев, Кулаков (Погорелый, 61), Логинов (Белошевский, 8, Кравченко, 79), Мартынюк, Кампос, Калюжный, Копина, Костышин (Джованни, 61), Михайленко

>

Предупреждение: 19' Безбородько, 43' Кампуш

Обзор

<iframe width="100%" height="315" src= "https://www.youtube.com/embed/H7-Py_NHvpI?si=Fshr-TmGE1BDjjqH" title="YouTube видеоплеер" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; referrerpolicy = "strict-origin-when-cross-origin" Заря и Оболонь не обнаружили сильнее, луганчане впервые за 10 лет не сыграют в еврокубках.

В воскресенье, 28 апреля, также Кривбасс встретится с клубом Металлист 1927 (начало – в 18:00 по Киеву).

Накануне Динамо в меньшинстве вырвало победу над СК Днепр-1 (2:1), Шахтер разобрался с ЛНЗ (3:0), а Минай уверенно одолел Черн.

champion.com.ua