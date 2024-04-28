Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 стала победительницей международного турнира в Германии

При этом вторая сборная Украины стала бронзовым призером соревнований

Женская сборная Украины по баскетболу 3х3 выиграла международный турнир, проходивший в Исманинге, пригороде Мюнхена (Германия).

Тренерский штаб для участия в турнире сформировал две команды. Обе — Украина и Украина-2 уверенно выиграли отборочные группы и вышли в полуфинал. Там вторая украинская сборная уступила команде Sommerschlussverkauf (8:14), зато основная сборная Украины вышла в финал и там разобралась с обидчицей своих соотечественниц — 21:10.

Золото турнира выиграли Кристина Филевич, Оксана Моллова и Мириам Уро-Ниле в составе первой сборной Украины.

Украина-2, представленная Витой Горобец, Анжеликой Ляшко и Юлией Мусиенко, заняла итоговое третье место.

Данное соревнование стало для наших спортсменок одним из этапов подготовки к заключительному этапу квалификации Олимпиады-2024, в ходе которого будут разыграны три лицензии на ОИ-2024. Ивент между 16 сборными пройдет с 16 по 19 мая в Дебрецене (Венгрия).

Всего на Олимпиаде сыграют 8 сборных. Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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