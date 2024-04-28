Артета – о победе над Тоттенгэмом: Супер-счастливы, потому что это день, которым можно гордиться

Фото: twitter.com/Arsenal

Менеджер "Арсенала" Микель Артета поделился впечатлениями от победы над "Тоттенгэмом" (3:2) в 35 туре АПЛ и провел экспресс-анализ игры.

"Здесь тяжело играть. Невероятная атмосфера и отличная команда. Мы были суперэффективными в первом тайме, мы были очень хорошо организованы.

Второй тайм мы начали очень хорошо, полностью контролируя игру, могли забить и четвертый мяч. Затем индивидуальная ошибка, и вы это чувствуете, игра началась. С этого момента вы должны управлять игрой и иметь немного везения.

Мы пропустили второй мяч, опять же из-за ошибки, которая не очень привычна. А дальше – молиться! Защищать свои ворота. Они бросали все, что могли. Ромеро играл на позиции нападающего последние 25-30 минут, и все может произойти.

Чтобы выиграть что-нибудь большое, вы должны пройти через эти моменты. Супер-счастливы, потому что это день, которым можно гордиться. День, который так много значит для наших болельщиков. Надеюсь, они смогут насладиться прекрасным вечером", — сказал Артета.