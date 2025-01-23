Логан Томпсон и Александр Овечкин. Фото Imagn Images, Global Look Press Регулярный чемпионат НХЛ
24 января, пятница
03.00 (мск) «Бостон» — «Оттава»
03.00 «Каролина» — «Коламбус»
03.00 «Детройт» — «Монреаль»
03.00 «Рейнджерс» — «Филадельфия»
04.00 «Миннесота» — «Юта»
04.00 «Сент-Луис» — «Вегас»
05.00 «Калгари» — «Баффало»
05.00 «Эдмонтон» — «Ванкувер»
06.00 «Анахайм» — «Питтсбург»
06.00 «Сиэтл» — «Вашингтон»
06.30 «Сан-Хосе» — «Нэшвилл»
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