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Хоккей

НХЛ, расписание и результаты 24 января: «Анахайм» — «Питтсбург», «Сиэтл» — «Вашингтон» и другие матчи

НХЛ, расписание и результаты 24 января: «Анахайм» — «Питтсбург», «Сиэтл» — «Вашингтон» и другие матчи

Логан Томпсон и Александр Овечкин. Фото Imagn Images, Global Look Press Регулярный чемпионат НХЛ

24 января, пятница

03.00 (мск) «Бостон» — «Оттава»

03.00 «Каролина» — «Коламбус»

03.00 «Детройт» — «Монреаль»

03.00 «Рейнджерс» — «Филадельфия»

04.00 «Миннесота» — «Юта»

04.00 «Сент-Луис» — «Вегас»

05.00 «Калгари» — «Баффало»

05.00 «Эдмонтон» — «Ванкувер»

06.00 «Анахайм» — «Питтсбург»

06.00 «Сиэтл» — «Вашингтон»

06.30 «Сан-Хосе» — «Нэшвилл»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2024/25

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