Лиам Лоусон провёл первый день на базе Red Bull

В последние дни всё внимание гоночной общественности было приковано к первым дням Льюиса Хэмилтона в Ferrari, но и в других командах новые гонщики приступили к работе.

В частности, накануне Лиам Лоусон провёл свой первый рабочий день на базе команды. Это место хорошо знакомо новозеландскому гонщику, поскольку с 2022-го по 2024 годы он был резервным пилотом Red Bull Racing, но на этот раз Лиам впервые приехал в Милтон-Кинс в качестве основного гонщика команды.

Лоусон начал подготовку к предстоящему сезону, который станет для него первым полным в Формуле 1. Лиама ждёт непростой год, поскольку ему предстоит выступать в одной команде с Максом Ферстаппеном, и Хельмут Марко уже посоветовал Лоусону не пытаться сразу опередить напарника, чтобы произвести на всех впечатление.

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