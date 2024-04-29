IndyCar: В Arrow McLaren расторгли контракт с Малукасом

В Arrow McLaren отказались от услуг Дэвида Малукаса, молодого американского гонщика, который должен был в 2024 году выступать за эту команду, однако в середине февраля получил травму запястья, упав с горного велосипеда.

Пришлось срочно искать замену, и в первых двух гонках его заменял Каллум Айлотт, а на 3-м и 4-м этапах сезона – Тео Пуршер.

Причина, из-за которой контракт с Малукасом расторгнут, понятна. Как явствует из пресс-релиза Arrow McLaren, это произошло из-за того, что «он не в состоянии провести весь сезон, и пока дата его возвращения не подтверждена».

Дэвид перенёс хирургическую операцию, однако период восстановления после травмы пока продолжается, срок возвращения в строй не определён, тогда как команде необходимо составлять планы хотя бы на оставшиеся гонки сезона, урегулировать отношения со спонсорами и т.д.

«Три последних месяца были тяжёлыми, – признал Малукас в своём заявлении. – Я был удостоен чести выступать за Arrow McLaren и сожалею, что этого так и не случилось. Я бы хотел продолжить представлять эту команду и её партнёров, у нас были хорошие отношения, и я ценю то, что они для меня сделали.

Я прилагаю максимум усилий, чтобы ускорить процесс реабилитации, однако выздоровления заняло больше времени, чем ожидалось. У каждой травмы свои особенности, каждый организм восстанавливается в своём темпе. Я намерен полностью сосредоточиться на 100-процентном возвращении в форму, после чего постараюсь доказать, что я вновь готов и способен побеждать».

В Arrow McLaren пока не назвали имена гонщиков, которые выступят на двух майских этапах, что пройдут на автодроме в Индианаполисе – 11 мая состоится гонка на кольце дорожного типа, а 26 мая – классическая гонка Indy 500. Предположительно, команда пока продолжит сотрудничать с Айлоттом, однако его основная работа в этом году связана с другим чемпионатом – с WEC, где он выступает за команду Jota в категории Hypercar и пилотирует спортпрототип Porsche 963.

Следовательно, ему всё равно придётся искать замену, поскольку календари двух серий пересекаются и даты некоторых этапов совпадают. Первая накладка произойдёт уже в мае: в тот уик-энд, когда в IndyCar пройдёт Гран При Индианаполиса, в WEC пройдут «6 часов Спа».

Затем такие накладки продолжатся, причём в основном они затронут этапы на овалах. А у Тео Пуршера, который в апреле провёл две своих первых гонки в IndyCar за рулём машины Arrow McLaren, вообще нет опыта выступлений на овальных автодромах. Впрочем, если в команде будут заинтересованы в его дальнейших услугах, они могут организовать для него специальные тесты, чтобы француз смог получить допуск и к таким этапам.

Впрочем, есть и другие варианты, и о том выборе, который в итоге сделают в Arrow McLaren, будет объявлено уже достаточно скоро.

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