<img title="Бавария — Реал: онлайн-трансляция" src="/wp-content/uploads/2024/04/45a94c3a666f254fc5c8f8c8c6a3ffb4.jpg" alt="Бавария &mdash

Мюнхенская Бавария и мадридский Реал сыграют первый матч 1/1 финала Лиги чемпионов-2023/24.

Матч состоится во вторник, 30 апреля, на Альянц Арене в Мюнхене. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию игры.

Прямая трансляция на Megogo

Факты

Между собой гранды встречались 29 раз: по 13 побед у обеих команд и 3 ничьи;

В полуфинале Лиги/Кубка чемпионов Бавария и Реал сыграли 14 матчей с небольшим преимуществом испанцев: 7 побед, 5 поражения и 2 ничьи;

В последний раз встречались именно в 1/2 финала Лиги чемпионов-2017/18— победа в гостях (1:2) и домашняя ничья (2:2) вывели Реал в финал;

Реал — 14-кратный обладатель трофея, Бавария 6 раз выигрывала титул.

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