Стелла: Ландо хотел, чтобы мы не задремали на пит-уолл!

Ландо Норрис, победитель Гран При Сингапура, пересёк линию финиша на сложнейшей трассе Марина-Бей почти на 21 секунду раньше Макса Ферстаппена, его ближайшего преследователя и соперника в борьбе за чемпионский титул. После гонки руководитель команды McLaren Андреа Стелла выразил надежду, что до конца сезона будут и новые, не менее яркие победы.

«Надеюсь, на оставшихся шести этапах сезона мы одержим ещё несколько таких побед, – пообещал он в эфире телеканала Sky Sports. – Ландо в полной мере заслужил этот успех, он был очень быстрым с самого начала уик-энда, хотя, полагаю, в финале квалификации он проехал свой круг довольно осторожно. Мы думали, что в решающей попытке можно было показать и более высокие скорости, если бы он атаковал на все 100 процентов.

В общем, в этот уик-энд всё сложилось воедино. Повторить успех в оставшихся гонках будет непросто, но шансы на это есть, причём достаточно высокие. К тому же Оскару Пиастри сегодня удалось опередить обе машины Mercedes и подняться на подиум. Это тоже обнадёживает.

Мы заработали много очков, упрочив наше преимущество в Кубке конструкторов, а борьба в личном зачёте продолжается. Кстати, Ландо по ходу гонки пару раз задел барьеры, и мы с Заком Брауном решили, что он просто хотел, чтобы мы не задремали на пит-уолл! (смеётся) Хочу подчеркнуть, что никакой необходимости делать это не было, потому что мы вовсе не дремали.

Но надо отметить, что это очень сложная трасса, требующая максимальной концентрации, а кроме того, здесь важно очень аккуратно работать с резиной, поскольку в любой момент есть риск заблокировать колёса. К счастью, ошибки Ландо не привели ни к каким неприятным последствиям, хотя и заставили нас немного поволноваться. Но затем мы смогли вернуться в нормальный ритм».

Также, общаясь с прессой, Стелла не обошёл вниманием и тот факт, что Даниэль Риккардо под конец гонки получил комплект мягкой резины и записал на свой счёт лучший круг, отобрав его у Норриса. В Red Bull и RB это сделали намеренно, чтобы не позволить гонщику McLaren заработать ещё один бонусный балл. Хотя, конечно, это было по-своему символично, ведь вполне вероятно, что вчерашний Гран При Сингапура был последним в карьере австралийца в Формуле 1, и он завершил его так, что всем запомнилось.

«Этого я не предвидел, – признал руководитель команды McLaren. – Я был несколько удивлён, что приоритетной задачей RB в Сингапуре было проехать самый быстрый круг гонки. Впрочем, я очень ценю дружбу с Даниэлем и сочувствую ему, поэтому просто рад, что он смог добавить этот самый быстрый круг в список своих статистических достижений.

Но если говорить о спортивной стороне дела, то я думаю, что к подобным эпизодам надо подходить ответственно – мне хочется, чтобы было именно так. Фактов я не знаю, но я лишь видел, что в команде Racing Bulls решили проехать лучший круг, и им это удалось.

Давайте сейчас воспринимать это без всякой задней мысли, но в перспективе это может стать темой для дискуссии. Надо добиться, чтобы в нашем спорте все команды всегда действовали совершенно автономно, как на гоночных трассах, так и на базах. Есть командный зачёт и есть личный зачёт. Но это не чемпионат, в котором соревнуются какие-то коалиции.

Следовательно, этим вопросом однозначно стоит заняться, хотя у меня нет аргументов в пользу версии, что в RB решили проехать лучший круг только для того, чтобы поддержать Red Bull Racing. Я просто считаю, что у этой истории есть некоторый характерный оттенок…»

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