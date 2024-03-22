Марко: Цунода и Риккардо слишком медленные в гонках

Консультант Red Bull Хельмут Марко уже говорил, что сезон 2024 года во многом решающий для Юки Цуноды и Даниэля Риккардо. Оба рассчитывают получить место в Red Bull Racing, но текущая оценка их результатов со стороны Марко не сильно обнадёживает.

«Пока Риккардо немного отстаёт, – заявил Хельмут Марко в эфире немецкого телеканала Sky Sport. – Скажем так: с квалификационной скоростью Цуноды порядок. Но если говорить о гоночном темпе, то они оба слишком медленные.

Я считаю, что в каждой из двух первых гонок у них была возможность заработать по одному очку. Да, позади первой пятёрки сложно претендовать на очки, но когда появляется такая возможность, вы не можете себе позволить допускать ошибки».

Хельмут Марко намекнул, что предложение о контракте на 2025 год может получить Серхио Перес: «В данный момент у Серхио очень хорошая позиция. Он провёл две отличные гонки и занимает второе место в чемпионате. У нас даже не возникает вопрос, кто должен его заменить. Скорее, это тема для будущего.

Перес уже не молод, как и Риккардо. И если принять во внимание другие аспекты, то станет очевидно, что в это уравнение необходимо включать ещё одного гонщика.

Лиам Лоусон? Сначала он должен сесть за руль и проявить себя. Но то, что он продемонстрировал в пяти гонках в 2023-м, было очень многообещающим».

Источник