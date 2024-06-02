Боттас занял 2-е место в 100-мильной велогонке

Шансы Валттери Боттаса продолжить карьеру в Формуле 1 в 2025 году расцениваются знающими людьми довольно высоко, даже если в Sauber откажутся от услуг финна. В любом случае без дела он точно не останется, поскольку уже сейчас есть сомнения, какие гонки ему больше нравятся, на четырёх колёсах или на двух?

В этот уик-энд Валттери принял участие в очередном соревновании по велоспорту – это была 100-мильная гонка Unboudgravel, проходившая по гравийным дорожкам американского штата Канзас. Причём он не просто участвовал, а по-настоящему блеснул отличной физической подготовкой.

«Наконец-то я смог выступить в этих важных соревнованиях в США, – сообщил Боттас на своих страницах в социальных сетях. – Получил удовольствие, проехав 174 км на велосипеде по гравийной трассе и в своей возрастной группе, т.е. от 30 до 39 лет, занял в гонке 2-е место».

Вполне логично, что Валттери решил заранее отправиться за океан, ведь так он совмещает приятное с полезным: в своё удовольствие погоняет на велосипеде, а заодно адаптируется к смене часовых поясов перед Гран При Канады и как следует потренируется.

Источник