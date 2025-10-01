F1 Authentics продолжит продавать официальные сувениры

Формула 1 объявила о продлении партнерского соглашения с онлайн-платформой F1 Authentics, управляемой Memento Exclusives, в качестве официальной платформы по продаже сувенирной продукции Формулы 1.

F1 Authentics предлагает коллекционерам уникальную возможность приобрести предметы, связанные с их любимыми гонщиками и командами прошлого и настоящего, включая шлемы, детали корпуса и сами машины, став обладателями части истории».

Эмили Прейзер, коммерческий директор Формулы 1: «F1 Authentics открыла новые возможности для болельщиков и коллекционеров погрузиться в мир Формулы 1. Мы ждём продолжения сотрудничества с Memento Exclusives в поиске новых возможностей для фанатов заполучить кусочек истории Формулы 1».

