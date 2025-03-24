Хюлкенберг: Это был день закалки характера

Оба гонщика Sauber финишировали в Шанхае, но не смогли заработать очков…



Нико Хюлкенберг (18-й, 15-й после дисквалификации Шарля Леклера, Льюиса Хэмилтона и Пьера Гасли): «Для нас это был день закалки характера. Сразу после старта меня развернуло в первом повороте, затем я чуть не потерял машину в третьем, пролетев через гравий – в тот момент было повреждено днище, что существенно повлияло на аэродинамический баланс.

Есть и позитивный момент – мы смогли финишировать и получили опыт работы с новой машиной. Всё только начинается, я уже с нетерпением жду новой гонки в Сузуке через две недели».

Габриэль Бортолето (17-й, 14-й после дисквалификации Шарля Леклера, Льюиса Хэмилтона и Пьера Гасли): «После неудачного первого круга мы сосредоточились на том, чтобы собрать как можно больше информации о машине. Я рад, что смог финишировать, ведь это была моя первая гонка на сухом асфальте – я использовал её, чтобы научиться контролировать работу шин.

Сложно сказать, где я мог финишировать, если бы не инциденты. Мне хотелось, чтобы этот уик-энд оказался более позитивным, но что есть, то есть. Мы возвращаемся на базу, где проанализируем информацию и сделаем выводы. С нетерпением жду гонки в Сузуке – я много тренировался на симуляторе, и очень хочу проехать там за рулём настоящей машины».

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