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Футбол

Лига наций КОНКАКАФ. Мексика на 92-й минуте вырывает титул, Канада забирает бронзу у США

Лига наций КОНКАКАФ. Мексика на 92-й минуте вырывает титул, Канада забирает бронзу у США

    • В ночь на 24 марта состоялись заключительные матчи Лиги наций КОНКАКАФ.

    В финале турнира сборная Мексики забила решающий гол на 92-й минуте благодаря усилиям Рауля Хименеса, а в игре за третье место Канада обыграла США. Счет обоих поединков – 2:1.

    Стоит отметить, что для Мексики это первая победа в Лиге наций КОНКАКАФ. Панама, в свою очередь, отыграла первый финал.

    Лига наций КОНКАКАФ. Финал и матч за третье место. 24 марта

    Мексика – Панама – 2:1

    Голы: Хименес, 8, 90+2 (пен.) – Карраскилья, 45+2 (пен.)

    Канада – США – 2:1

    Голы: Олувасей, 27, Дэвид, 59 – Агьеманг, 35

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