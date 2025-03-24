НБА. Юта без Михайлюка проиграла Кливленду, победы Оклахомы, Денвера и Бостона

Состоялись матчи очередного игрового дня регулярного чемпионата

В ночь на 24 марта состоялись восемь матчей регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Юта Джаз дома потерпела поражение от Кливленд Кавальерс (91:120). Украинский защитник Юты Святослав Михайлюк игрового времени в отчетном матче не получил.

НБА. Регулярный чемпионат

Детройт Пистонс — Нью-Орлеан Пеликанс — 136:130 (36:27, 32:32, 25:32, 43:39)

Юта Джаз — Кливленд Кавальерз — 91:120 (22:28, 23:23, 19:37, 27:32)

Атланта Хокс — Филадельфия Флайерз — 132:119 (35:24, 29:28, 41:30, 27:37)

Майами Хит — Шарлотт Хорнетс — 122:105 (20:26, 37:21, 39:28, 26:30)

Портенд Трэйл Блэйзерс — Бостон Селтикс — 116:129 (24:34, 27:30, 39:38, 26:27)

Торонто Рэпторс — Сан-Антонио Сперз — 89:123 (16:36, 24:26, 23:35, 26:26)

Хьюстон Рокетс — Денвер Наггетс — 111:116 (27:27, 30:30, 22:39, 32:20)

Лос-Анджелес Клипперс — Оклахома-Сити Тандер — 101:103 (34:24, 17:33, 26:24, 24:22)

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