Усика зовут вернуться на место преступления: «Если ты настоящий мужчина...»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Тренер Даниэля Дюбуа Дон Чарльз мечтает увидеть бой-реванш своего подопечного против украинского боксера Александра Усика.

«Да, конечно я хочу реванша Усика с Дюбуа. Кто бы не хотел? Если бы вы были на нашем месте – то точно бы захотели этого. Если Усик настоящий мужчина, то он вернется на место преступления.

Отдаю должное Усику. У него есть мужество, этот парень сделал все в нашем спорте. Он всего достиг в боксе, Усик – один из величайших боксеров своего поколения», – сказал Чарльз.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua