Василий ЛОМАЧЕНКО: «Ты бесчестный человек. Мы с тобой разные украинцы»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко отреагировал на ракетный удар по лицею в Белгород-Днестровском.

Его слова прокомментировал украинский волонтер и телеведущий Сергей Притула, который вступил в дискуссию с Василием.

Притула: «Жалкий трус! Кого конкретно из твоего города или твоего окружения должна убить российская ракета, чтобы ты выжал из себя признание того, что россияне убивают твоих земляков?

С благословения твоего всратого патриарха кирилла! Который такой же черт, как и ты. Когда ты уже напишешь заявление о выходе из гражданства?»

Ломаченко: «Бессовестный человек! Действительно, мы с вами разные украинцы!»

Ранее чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры.

sport.ua