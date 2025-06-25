КЧМ. Эсперанс – Челси 0:3. Дебютный гол Делапа, два ассиста Энцо, синие в плей-офф

Задача накануне этого матча для обеих команд была понятна. Им не нужно было смотреть на результат в параллельном матче. Тунисскому "Эсперансу" нужно было только побеждать, чтобы выйти из группы, ну а "Челси" мог либо победить, либо сыграть вничью, чтобы все же завершить групповой этап на второй строчке.

Несмотря на то, что результат нужно было добывать, Энцо Мареска выпустил достаточно экспериментальный состав и дал отдохнуть немалому количеству основных исполнителей. Из привычного состава мы в старте увидели Адарабиойо, Лавию, Энйо Фернандеса и Нони Мадуэке. Ну и ожидаемо в старте был Лиам Делап. Все остальные — это футболисты, которые далеко не являются регулярными игроками стартового состава.

Впрочем, даже таким составом особых проблем "Эсперанс" своему сопернику не создал. Именно им нужно было забивать, у них была мотивация, но даже ошибки на старте игры от Лавии и Ачемпонга они использовать не смогли, они даже пробить по воротам тогда не смогли. Поэтому практически весь первый тайм мы не видели Йоргенсена, он был без работы.

Однако и лондонцы не то чтобы как-то красиво атаковали и постоянно создавали остроту. Намеки на остроту были, но только намеки. Вспоминается лишь удар Бадиашиля мимо ворот и вынос от защитника тунисцев в последний момент, который прервал потенциально голевую передачу на Делапа.

Прорвали "синих" только в компенсированное арбитром время первого тайма. Сначала после обычного штрафного и навеса от Энцо Фернандеса головой в дальний угол пробил Тосин Адарабиойо, а еще через 2 минуты Лиам Делап забил свой дебютный гол за клуб. Также пас от Энцо, нападающий обошел защитника "Эсперанса" и спокойно пробил мимо голкипера. 0:2 как будто из ничего просто.

По сути, эти два гола уже решили судьбу встречи и выпускать на поле основных исполнителей уже не было необходимости. "Эсперанс" также смирился с тем, что сенсации сегодня не будет, поэтому второй тайм был похож на первый. Контроль от "Челси", мало моментов, ничего острого от "Эсперанса" и такое себе доигрывание, когда все и все понимают.

Также Мареска позволил себе выпустить еще более молодых игроков, как будто и без этого состав "синих" не был молодым. Дебют Андрея Сантоса в футболке "Челси" состоялся, если говорить именно об официальных матчах. Также юноши типа Эссугу, Джорджа и Гиу. Все это также указывало на то, что игра сделана и можно творить эксперименты.

Тот же Андрей Сантос неплохо пробивал по воротам вскоре после выхода на поле, и защитник сыграл рукой после того выстрела, сначала арбитр назначил пенальти, а затем, после просмотра видеоповтора, почему-то решил, что рука все же в естественном положении, поэтому отменил свое решение.

Под конец за "Челси" дебютировал еще и Мамаду Сарр, молодой центральный защитник. В конце еще удар от Тайрика Джорджа залетел в ворота после не очень удачной игры Бен Саида, который должен был отбивать, но ошибся. Да и на этом все. Спокойная победа лондонцев, одержанная в конце первого тайма. Они банально сильнее. В 1/8 финала их ждет встреча с "Бенфикой" Анатолия Трубина.

Клубный чемпионат мира, Группа D, 3-й тур

Стадион: "Линкольн Файненшел Филд" (Филадельфия)

Главный судья: Яэль Фалькон Перес (Аргентина)

"Эсперанс" – "Челси" 0:3

Голы: Адарабиойо (45+3), Делап (45+5), Джордж (90+7)

"Эсперанс": Бен Саид — Бен Али, Мериах, Тугай, Бен Хамида — Гениши (Бушиба, 72), Огбелу — Ян Сассе (Жебали, 83), Конате (Тка, 83), Моквана (Дербали, 46) — Жабри (Родригес, 56)

"Челси": Йоргенсен — Ачемпонг, Адарабиойо, Бадиашиль, Гюсто (Сарр, 83) — Лавия (Эссугу, 59) — Дьюсбери-Холл, Фернандес (Сантос, 68) — Мадуэке, (Джордж, 67) Делап (Гиу, 59), Нкунку

Предупреждения: Дербали (87), Огбелу (90+2)

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