Да, я смотрел матч Бенфики: Ребров прокомментировал вратарский вопрос в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не определился с основным вратарем национальной команды на матче плей-офф отбора на Евро-2024.

Об этом Ребров рассказал на пресс-конференции накануне отборочного турнира.

«Сейчас я не могу сказать. Я очень доволен, что Андрей Лунин имеет практику. Да, вчера я смотрел матч Бенфики (клуб голкипера) сборной Украины Анатолия Трубина — прим. ред.) Все наши основные вратари — они имеют практику.

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Это очень хорошо, и непосредственно перед игрой решим, кто будет играть, есть еще несколько игр и в Лиге чемпионов, и в национальных чемпионатах, поэтому сейчас я ничего по этому поводу не могу сказать. Но я доволен, что все наши голкиперы имеют практику».

Отметим, что вчера, 7 марта, Бенфика с Трубиным в составе сыграла вничью с Рейнджерс в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, полуфинал плей-офф квалификации Босния и Герцеговина — Украина состоится в четверг, 21 марта в Зенице на стадионе «Белино поле».

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