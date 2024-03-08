Анталья (W15). 15-летняя Сушкова и 17-летняя Котляр сыграют в парном финале на турнире ITF

Украинские теннисистки пробились в финал на соревнованиях ITF W15 в Турции

Сегодня в полуфинальном поединке Антонина Сушкова и Елизавета Котляр переиграли турецкую пару Гёзде Турхан/Мелис Айда Уяр — 6:3, 6:0. На пути в финал украинки также одержали победы в матчах против пары Виттория Модести/Линда Севчикова (Италия/Чехия) и своих соотечественниц Александры Олейниковой и Анастасии Запаринюк.

Для 15-летней Антонины Сушковой этот турнир — дебют на профессиональном уровне, а ее напарница, 17-летняя Елизавета Котляр впервые дошла до финала на профессиональном турнире.

btu.org.ua