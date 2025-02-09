Даллас. Шаповалов обыграл действующего чемпиона и сыграет против пятой ракетки мира Рууда в финале

Результаты полуфинальных матчей на турнире ATP 500 в США



Даллас, США • 3-9 февраля • хард (зал) • $3,035,960

Действующий чемпион: Томми Пол (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Денис Шаповалов (Канада) – Томми Пол (США, 3) 7:5, 6:3

Каспер Рууд (Норвегия, 2) – Жауме Мунар (Испания) 6:2, 2:6, 7:6(4)

Денис Шаповалов (№54 ATP) одержал вторую победу в Далласе над игроком из топ-10. Напомним, что во втором круге канадский теннисист был сильнее четвёртой ракетки мира Тэйлора Фритца. Шаповалов проведёт восьмой финал на уровне ATP и будет бороться за третий титул.

Каспер Рууд выиграл четвёртый из пяти матчей против Мунара в ATP-туре и сыграет 24-й финал в карьере. В активе норвежского теннисиста 12 одиночных трофеев и только один из них он выиграл на хардовом покрытии – в 2021 году в Сан-Диего.

Денис Шаповалов и Каспер Рууд ранее играли друг против друга два раза, и в обеих встречах победил норвежец: в 2021 году в финале грунтового турнира ATP 250 в Женеве и в следующем сезоне – в четвертьфинале грунтового “Мастерса” в Риме.

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Фото: Getty Images.

btu.org.ua