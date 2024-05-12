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Теннис

Новак Джокович: «На корте я не чувствовал ритма и баланса. Мне надо пройти медицинское обследование»

Сербский теннисист пообщался с прессой после сенсационного поражения на «Мастерсе» в Риме от Алехандро Табило

Новак Джокович: "На корте я не чувствовал ритма и баланса. Мне надо пройти медицинское обследование"

— Объясните, пожалуйста, почему вы не смогли сегодня выступить на своем высочайшем уровне.
— Поздравления моему сопернику. Я впервые столкнулся с ним. Отличный игрок. Действительно качественный игрок. Универсальная игра. Да, я просто не смог почувствовать что-то хорошее на корте, честно говоря, когда пробивал по мячу. Да, я был полностью выключен.

— Было ли это связано с инцидентом с бутылкой? Чувствовали ли вы что-то после того, что произошло в пятницу вечером?
— Честно говоря, я не знаю. Я должен это проверить. Тренировка была другой. Вчера была довольно легкая тренировка. Я ничего не чувствовал, но и не чувствовал себя так же. Сегодня под большой нагрузкой я чувствовал себя довольно плохо — не с точки зрения боли, а с точки зрения этого баланса. Просто никакой координации. Совсем другой игрок, чем был два дня назад. Может быть. Я не знаю. Надо пройти медицинское обследование и посмотреть, что происходит.

— Какое ваше настроение перед Ролан Гаррос на данный момент?
— Как всегда (улыбается).

— На что, по вашему мнению, нужно обратить внимание перед Ролан Гаррос и после Ролан Гаррос, а также перед Олимпийскими Играми?
— Ну, на все. Все должно быть лучше, чтобы у меня был хотя бы шанс на победу.

— Мне просто интересно, как вы считаете, учитывая разницу между тренировками и тем, как вы играли сегодня на корте, может ли быть риск того, что то, что произошло с вами, может повлиять на ваши шансы на участие в Ролан Гаррос?
— Как я уже говорил, я не делал никаких обследований и никаких тестов. Сейчас я чувствую, что должен это сделать, так что… Я это сделаю и посмотрим. Посмотрим, что происходит.

— Расскажите, пожалуйста, о том, что произошло той ночью, когда бутылка упала вам на голову. Что вы поняли об этой истории?
— Я думаю, что на видео вы увидели это очень четко. Это была очень досадная, несчастливая ситуация для меня. Это был несчастный случай, когда тот парень перегнулся через забор, и бутылка выпала из его рюкзака и приземлилась прямо мне на голову. Очевидно, это было неожиданно. Я даже не смотрел вверх. Затем я почувствовал очень сильный удар по голове. Это, да, очень сильно повлияло на меня. После этого мне оказали медицинскую помощь. Я пережил полчаса, час тошноты, головокружения, крови, много разных вещей. Мне удалось нормально поспать. У меня были головные боли. На следующий день или вчера было довольно хорошо, так что я подумал, что это нормально. Может, так и есть. А может и нет. Я имею в виду, то, как я чувствовал себя на корте сегодня, было абсолютно так, будто на мое место вышел другой игрок. Просто никакого ритма, никакого темпа, никакого баланса на любом ударе. Это немного меня беспокоит.

btu.org.ua

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