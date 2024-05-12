Гэри Андерсон об экспериментах FIA с брызговиками

Гэри Андерсон, бывший конструктор гоночных машин, а ныне эксперт издания The Race, прокомментировал эксперименты FIA по созданию системы, которая позволила бы решить проблему плохой видимости в условиях дождя.

В FIA продолжают исследования, направленные на создание специальных брызговиков, которые могут применяться в Формуле 1 в условиях дождя, и вторая попытка выглядит намного лучше чем то, что мы видели в прошлом году.

Потому что для этого правильнее всего полностью закрывать всё колесо – тогда можно точно установить, чем в основном создаётся пелена брызг – именно шинами или всё-таки днищем машины.

Проблемы с видимостью в значительной степени связаны со шлейфом брызг позади передних колёс. При движении в области между ними, а также в области кокпита создаётся зона пониженного давления, поэтому брызги в том числе затягивает туда. На той версии брызговиков, которая испытывается сейчас, отдельные секции могут открываться и закрываться, что позволяет увидеть, где именно в основном генерируется этот шлейф.

Правда, машина с установленными на неё брызговиками, выглядит довольно неважно. К тому же есть и другая проблема: если в условиях дождя у вас возникает необходимость поменять резину, в том числе из-за прокола, то можно считать, что гонка для вас закончена.

Впрочем, в FIA пытаются найти решение, позволяющее быстро устанавливать брызговики на пит-стопе при переходе на дождевую резину, хотя пока сложно представить, насколько это вообще реально.

Фактически получается, что единственным способом решить проблему является остановка сессии или гонки, чтобы команды могли всё это смонтировать на машинах. Если, конечно, в процессе дальнейших исследований не будет разработана некая конструкция брызговиков, при которой можно будет менять резину без особых затруднений.

Основные сложности с видимостью в условиях дождя испытывает гонщик, который едет следом, потому что шлейф брызг создаётся и задними колёсами, и задним крылом, и диффузором машины, что находится на трассе впереди него.

Получается, чтобы добиться заметного результата, необходимо придумать нечто, что по сути превратит технику Формулы 1 в машины с закрытыми колёсами. В таком случае, может быть, правильнее найти некое более эстетичное решение и применять такую конструкцию постоянно, а не устанавливать её на машины только в ненастную погоду, хотя пока в FIA нацелены именно так это.

Время покажет, станут ли брызговики неким обязательным решением, а пока все могут предлагать федерации свои идеи. Думается, даже пуристы смогут быстро привыкнуть к подобному нововведению, как в своё время было с системой Halo, уже не раз доказавшей свою эффективность. Если такое решение позволит проводить гонки в условиях сильного дождя, а не дожидаться, пока распогодится, оставаясь в боксах, то позитивные моменты вполне могут перевесить любые отрицательные стороны.

Источник