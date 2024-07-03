Палмер: Макс постоянно выходил за рамки дозволенного

Джолион Палмер, бывший гонщик Формулы 1, а ныне эксперт официального сайта чемпионата, проанализировал сражение между Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом на Гран При Австрии и постарался объяснить, в чём трёхкратный чемпион мира был неправ.

В ходе дуэли между Максом Ферстаппеном и Ландо Норрисом на Гран При Австрии надо говорить не об одном контакте между их машинами, но о нескольких манёврах, предшествовавших инциденту, которые и задали тон драматическому развитию событий.

Максу в Австрии не повезло, когда из-за заминки на пит-стопе он потерял четыре секунды от преимущества, с таким трудом созданного, когда казалось, что победа у него в кармане. С этого момента между ним и Ландо началась настоящая гонка, в которой оба на протяжении 10 кругов сражались невероятно упорно. По ходу этого сражения был несколько ярких моментов.

Наиболее важных, с моей точки зрения, было три, и первый связан с первой попыткой Норриса провести обгон в 3-м повороте.

В автоспорте всегда существовали чёткие правила, как надо действовать при обгонах и как защищать позицию. Если ты обороняешься, это тоже надо делать правильно, а не смещаться с траектории в последний момент, когда соперник уже намерен провести манёвр. Также нельзя явно смещаться в зонах торможения, и это относится скорее не к точным движениям рулём, а к траектории, по которой движется машина.

Иногда гонщики действуют на грани дозволенного, инстинктивно реагируя в моменты, когда бросают взгляд в зеркала заднего вида, или неверно оценивая интервалы между машинами, и всё это происходит на поздней стадии манёвров.

Все эти правила существуют из-за того, что такие действия могут приводить к столкновениям, ведь гонщику, который едет сзади, трудно за несколько мгновений изменить траекторию или сбросить скорость, когда его машина находится в зоне турбулентности, сцепление с трассой уже на пределе, а он при этом предпринимает попытку обгона.

Когда Норрис в первый раз попытался опередить Ферстаппена, Макс поздно сманеврировал, реагируя на его действия: гонщик Red Bull рано вышел на апекс с внешней траектории, перекрыв путь Ландо, который находился внутри поворота.

Норрис в последний момент избежал контакта, заблокировав колёса и сместился влево, после чего потерял возможность предпринять ещё одну атаку в 4-м повороте. По радио он пожаловался на действия Макса, и я думаю, что он был прав.

На более ранних стадиях карьеры Макс регулярно действовал на грани дозволенного, поскольку смещался в зоне торможения, и правило, это запрещающее, даже носило его имя. В Австрии его манёвр, вероятно, был уже за этой гранью, но я думаю, что когда такое происходит один раз, стюарды обычно закрывают на это глаза, однако часто предупреждают, чтобы подобное не повторялось.

Но сейчас такого предупреждения не последовало, и Макс продолжал реагировать в последний момент, когда Ландо уже собирался опередить его за счёт поздних торможений. Даже когда на одном из кругов Норрис оказался за пределами трассы, он сразу вернул позицию, и правильно сделал, после чего борьба продолжилась.

Следующий острый момент произошёл, когда гонщик McLaren вновь очень поздно затормозил, стараясь занять внутреннюю траекторию, и Ферстаппен сохранил позицию, выехав за пределы трассы.

По-моему, это был отличный манёвр, предпринятый Ландо, ведь ему удалось сбросить скорость, выйти на апекс и преодолеть поворот очень чисто, почти не заехав на поребрик на выходе. В апексе он уже был впереди Макса, у которого была возможность нормально пройти поворот, не делая вид, что его выдавили с трассы.

Вместо этого Макс начал разгон, когда Ландо был внутри поворота, но гонщик Red Bull пытался проехать по внешней траектории, хотя на выходе из поворота места уже не осталось. Этот манёвр уже был за рамками правил, и Макс должен был сразу отдать позицию, однако отказался это сделать. Уже за это ему следовало выписать 10-секундный штраф, тем более что в этом сезоне подобный прецедент уже был.

В конечном итоге между машинами произошёл контакт, испортивший гонку обоим. Норрис намеревался провести ещё одну атаку в 3-м повороте, но Ферстаппен ехал посередине трассы. Тогда Ландо попытался действовать по-другому и решил занять внешний радиус.

В этот момент Макс должен был вернуться на гоночную траекторию, чтобы самому нормально пройти поворот и подготовиться выйти из него, но при этом вы обязаны оставлять с внешней стороны достаточно места, чтобы не вынуждать соперника выехать за пределы трассы. Надо ли говорить, что никакого места Ферстаппен не оставил, что привело к столкновению, и он совершенно справедливо получил штраф.

Если манёвры Макса рассматривать по отдельности, то ни один из них не был слишком уж явным. Даже когда между машинами произошёл контакт, он был относительно небольшим. Однако в ходе анализа этого сражения надо рассматривать картину во всей её полноте, а не выдёргивать отдельные её элементы.

Макс постоянно выходил за рамки дозволенного, что не способствует нормальной и корректной борьбе на трассе, хотя именно её мы и хотим видеть. Мы хотим, чтобы сражения были острыми, но не такими, исход которых приходится решать стюардам. Хочется, чтобы всё решалось в ходе поединков на трассе (даже если по иронии судьбы Норрис уже получил по ходу гонки 5-секундный штраф за нарушение пределов трассы, но это уже отдельная история).

Макс – настоящий чемпион, он всегда был невероятно жёстким соперником, и очень часто у него всё получалось. Мы и дальше хотим видеть, как он по-настоящему сражается на трассе, и Ферстаппен уже давно нас этим радует. Однако в Австрии он действовал не корректно, предпринял слишком много сомнительных манёвров, из-за которых его было практически невозможно опередить.

Теоретически Ландо мог избежать столкновения, если бы выехал на обочину, увернувшись от Макса, но он не хотел сдаваться, надеясь, что соперник оставит ему достаточно места, как того требуют правила.

Но ещё более важный момент заключается в том, что Ферстаппен часто вынуждает стюардов принимать решения, которые и предопределяют исход гонок, а не то, что происходит на трассе.

Ландо и Макс были друзьями, долго относились друг к другу с уважением, но я думаю, что после Австрии, вероятно, что-то может измениться в их манере вести сражения. Впрочем, благодаря этому уик-энд в Сильверстоуне обещает быть ещё более захватывающим.

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