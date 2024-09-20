Леклер доволен машиной, у Сайнса проблемы с тормозами

Шарль Леклер показал второе время во второй тренировке Гран При Сингапура, уступив обладателю лучшего времени Ландо Норрису менее десятой. Гонщик Ferrari, в целом, доволен скоростью, но говорит, что ещё нужно поработать над балансом машины.

Карлос Сайнс хоть и показал третье время, но уступил напарнику более пяти десятых, и пожаловался на проблемы с тормозами.

Шарль Леклер (2-й): «Машина хорошо управляется, но предстоит ещё поработать, чтобы она управлялась именно так, как я хочу. У нас хорошая отправная точка, но теперь нужно найти правильный баланс и сложить вместе все составляющие в квалификации.

Прогноз на оставшиеся дни уик-энда обещает переменчивую погоду, поэтому предстоит очень быстро адаптироваться. Буду удивлён, если завтра у меня окажется такое же большое преимущество. Интересно посмотреть, изменится ли расстановка сил».

Карлос Сайнс (3-й): «Честно говоря, сложное начало уик-энда. Я уже в первой тренировке почувствовал, что что-то не так с тормозами, и во второй сессии проблемы продолжились. Поэтому мне было сложно выжать максимум из машины в обеих сессиях.

В остальном, похоже, мы нашли оптимальные настройки. Я уверен, что мы разберёмся с причиной сегодняшних проблем и сделаем большой шаг в субботу».

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